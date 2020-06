Stiri pe aceeasi tema

- Ieșirea dintr-o relație abuziva sau violenta nu este ușoara, deoarece exista temerea ca o data descoperita intenția de catre partener, acesta ar putea deveni violent. Victimele trebuie sa știe ca intotdeauna exista resurse disponibile pentru a ieși dintr-o relație abuziva, inclusiv adaposturi, chiar…

- Un barbat, de 73 de ani, din orașul Novaci, a cerut ieri ajutor poliției, dupa c ear fi fost amenințat cu moartea de catre fiul sau in varsta de 27 de ani. Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul ca cele sesizate se confirma, iar tanarul se afla sub influența bauturilor…

- Prevenirea violenței domestice este unul dintre domeniile prioritare ale Poliției Romane. Perioada starii de urgența, cu restricțiile impuse au readus membrii familiilor laolalta, aceștia petrecand mult mai mult timp impreuna. Pentru cele mai multe familii acesta a fost un lucru benefic, de redescoperire…

- Politistii au fost sesizati in ultimele 24 de ore despre faptul ca doua femei din comuna Ocna Sugatag si una Repedea au fost agresate. Echipaje de ordine si siguranta publica au intervenit la fiecare caz semnalat, stabilind ca agresiunile s-au produs pe fondul consumului de alcool si al discutiilor…

- Specialistii din toata lumea avertizeaza, in prezent, asupra riscului crescut in ceea ce priveste escaladarea situatiilor de violenta domestica impotriva categoriilor vulnerabile (copii, femei, persoane varstnice sau persoane cu dizabilitati), pe fondul masurilor recente, adoptate la nivel global, pentru…

- Violența in familie sau violența domestica este una din cele mai importante probleme cu care se confrunta societatea umana. Prin intrarea in vigoare a ordinului nr. 146/ 11.12.2018, polițiștii au la indemana un cadru legal prin care agresorii pot fi indepartați imediat de langa victime. La nivelul Inspectoratului…

- Campania a inceput in anul școlar 2018-2019 și continua in prezent in școlile din municipiul și județul Iași, desfașurata fiind in parteneriat cu IPJ și ISJ Iași. Hartuirea, intimidarea, umilirea sau violenta verbala sau fizica asupra copiilor, termen cunoscut drept bullying, este tot mai des intalnit…