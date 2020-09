Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au emis in primele sapte luni ale anului 4.856 de ordine de protectie provizorii, conform Legii pentru prevenirea si combaterea violentei domestice. Acestea au vizat 5.040 de persoane, autori ai unor fapte violente, majoritatea barbati. Din aceste ordine, 2.293 au fost confirmate de procurori.…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 713 din 7 august a fost publicata Legea nr. 167 din 7 august 2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137 2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, precum si pentru completarea art. 6 din Legea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea referitoare la prevenirea si combaterea hartuirii morale la locul de munca. Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000, precum si a Legii nr. 202/2002 in sensul instituirii…

- Camera Deputaților a dat, miercuri, unda verde proiectului legislativ care prevede ca salariatii pot cere despagubiri angajatorilor daca sunt hartuiti moral, dupa ce, in 2018, senatorii l-au respins. Ce prevede propunerea legislativa In legea votata de catre Camera Deputaților este…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat marți, in calitate de for decizional, un proiect de lege care definește „hartuirea morala la locul de munca” și introduce pedepse pentru angajații care-și harțuiesc moral colegii de serviciu.Citește și: Lovitura de imagine pentru PSD: Adrian Nastase spune…

- Parteneriatul va fi implementat in intervalul iunie 2020 - decembrie 2022 Agenția Naționala pentru Egalitate de Șanse intre Femei și Barbați (ANES) și Reprezentanța UNICEF in Romania au semnat un parteneriat pentru promovarea și integrarea perspectivei de gen in politicile publice din Romania in beneficiul…