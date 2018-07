Stiri pe aceeasi tema

- Hartuirea online a jurnalistilor - intreprinsa de catre indivizi sau orchestrata de catre guverne autoritare - ''se propaga la scara mondiala'' si sunt vizate indeosebi femeile, potrivit unui raport publicat joi de organizatia pentru apararea presei Reporteri fara Frontiere (RSF), transmite AFP,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca va purta discutii cu omologul sau rus Vladimir Putin cu privire la ofensiva lansata de regimul de la Damasc in provincia Deraa, sudul Siriei, cu sprijinul Moscovei, relateaza AFP. Liderii turc si rus urmeaza sa se intalneasca…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va deplasa saptamana aceasta in Zambia si Africa de Sud, unde urmeaza sa aiba loc un summit al celor cinci tari membre ale Brics (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud), a anuntat duminica presedintia turca, relateaza AFP, preluata de agerpres. …

- "Dragi sobo, ne vedem la Girafa: in aceasta seara si in toate serile in care va fi nevoie. Se anunta o vara incarcata si fierbinte (daca nu ne-am topit la minus 15 grade, nu vom ingheta la plus 30). In clipa de fata, si noi, si ei stam sub presiunea aceleiasi coordonate: Timpul. Iar, din aceasta…

- Airbus Helicopters ar putea inchide uzina din Ghimbav sau sa mute linia de asamblare de elicoptere in alta țara. Motivul: lipsa unei comenzi ferme din partea Armatei romane. Informațiile au fost dezvaluite de presa franceza, in condițiile incare ministrul roman al Apararii efectueaza luni o vitiza in…

- Federația Moldoveneasca de fotbal în colaborare cu studioul Sputnik Moldova a sarbatorit Ziua Internaționala a Fotbalului și Prieteniei, unul dintre cele mai mari evenimente sportive dedicate copiilor. Competiția s-a desfașurat la stadionul complexului Buiucani din capitala la care au participat…