- Grupul farmaceutic francez Sanofi a anuntat luni seara ca a fost pus sub acuzare pentru ''inselaciune in forma agravata'' si ''vatamare involuntara'' in scandalul legat de comercializarea medicamentului antiepileptic Depakine, o ancheta deschisa inca din septembrie 2016, transmite AFP. Substanta in…

- Scriitorul francez Gabriel Matzneff este anchetat de Parchetul din Paris pentru viol savarșit asupra unui minor, investigația fiind demarata la o zi dupa apariția pe piața a unei carți in care acesta este acuzat de pedofilie, scrisa de una dintre presupusele sale victime, potrivit Le Figaro, anunța…

- Parchetul din Paris a deschis, vineri, o ancheta preliminara ca urmare a unei plangeri petru inselaciune si abuz de incredere depusa de fotbalistul N’Golo Kante, relateaza L’Equipe, potrivit news.ro.Kante a depus plangerea impotriva fostului sau reprezentant, Nouari Khiari, la 26 noiembrie.…

- Parchetul national antiterorist francez a anuntat, vineri, ca a solicitat un proces contra a 20 de persoane in ancheta privind atentatele comise in 13 noiembrie 2015 la Paris, dintre care sase suspecti vizati de un mandat de arestare, transmite AFP. Salah Abdeslam, singurul membru inca…

