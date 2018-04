Stiri pe aceeasi tema

- Michael Dell a platit o suma record de 100,4 milioane de dolari pentru un penthose in cartierul miliardarilor din Manhattan, in cadrul celei mai mari tranzactii din istoria orasului New York, potrivit Fortune.

- Inainte sa devina prințesa, Grace Kelly a fost, fara indoiala, o actrița apreciata și indragita de o mulțime de oameni. S-a facut remarcata prin eleganța și grația de care a dat dovada și, mai mult de atat, a știut ce a vrut de la viața și a luptat pentru a-și construi o cariera solida in teatru.

- Cand parintele aplicatiei Snapchat, Snap, a iesit in public, Spiegel a primit un bonus de 637 mil. dolari la sfarsitul anului trecut, conform unui raport publicat joia trecuta. Pe langa acest premiu, Spiegel a mai primit mai mult de 1 mil. dolari in compensatii suplimentare pentru asigurari medicale…

- Chevron a virat statului roman 97,17 milioane de dolari, datorie constatata de Curtea de Arbitraj de la Paris, care a dat castig de cauza Romaniei in procesul cu compania americana care voia sa extraga gaze de sist din trei perimetre - Cosinesti, Vama Veche si Adamclisi.

- Trump Park Avenue l-a dat in judecata pe printul saudit Faisal bin Abdul Majeed al-Saud pentru ca in ultimul an nu a platit o chirie care totalizeaza peste 1,8 milioane de dolari, pentru un penthouse dintr-un turn situat in Upper East Side, relateaza News.ro, citand Bloomberg.