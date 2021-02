Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 33 ani din Iași a decis sa-și puna capat zilelor in direct, in vazul internauților, pe Facebook. Cei care au vazut tragedia au sunat la ferma la care traia barbatul, insa, din pacate, cand șeful victimei a ajuns la locul respectiv, barbatul murise. Citește gratuit ediția de februarie a revistei…

- Comisia Naționala Extraordinara pentru Sanatate Publica a decis reluarea tuturor curselor aeriene regulate de pasageri și a charterelor regulate de pasageri cu Marea Britanie, incepand cu 08 ianuarie 2021, orele 00:00.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința din 3 ianuarie 2021 o hotarare care prevede reluarea zborurilor catre și dinspre Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Persoanele care vin din acest stat trebuie sa intre insa in carantina sau sa aiba un test negativ la…

- Suedia a decis sa inchida, din motive sanitare, frontiera cu Danemarca, unde au fost depistate cazuri de infectare cu noua tulpina mai contagioasa a coronavirusului, informeaza Reuters, dpa si AFP. Masura va intra in vigoare de la miezul noptii de luni spre marti, pentru o perioada de o luna. ‘Spre…

- Franta va incepe programul de vaccinare anti-COVID-19 duminica, 27 decembrie, a anuntat luni pe Twitter ministrul francez al sanatatii Olivier Veran, transmite Reuters potrivit Agerpres. Programul francez de vaccinare va debuta cu membrii cei mai vulnerabili ai populatiei cum sunt varstnicii, a mentionat…

- Canada, ca si alte tari, a decis sa suspende pentru 72 de ore zborurile de pasageri dinspre Marea Britanie, din cauza aparitiei in tara a noii tulpini de coronavirus, a anuntat Ottawa duminica seara, scrie AFP potrivit news.ro. "Tanand cont de numarul ridicat de cazuri inregistrate cu o tulpina…

- Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase Iasi, condamnata definitiv intr-un dosar de luare de mita, nu mai are dreptul de a mai ocupa o functie de conducere publica. Inițial, Curtea de Apel Iași a decis sa singura interdicție in procesul managerului Spitalului de Boli Infectioase…

- Un scafandru și atlet englez s-a inecat in Dunare, In Romania. Atletul de 21 de ani a incercat sa treaca fluviul inot, relateaza BBC News. Adam Hughes, in varsta de 21 de ani, era in vacanța in Romania in august 2019, cand a decis sa inoate in Dunare. S-a inecat și a fost gasit decedat doua zile mai…