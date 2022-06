Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu, afirma ca, de la 1 ianuarie anul viitor, pensiile vor fi majorate ”conform legii”. El mentioneaza ca legea in acest sens trebuie respectata si, intrebat daca este posibila o crestere a pensiilor in cursul acestui an, raspunde ca nu s-a discutat acest aspect in coalitie.”Nu…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, ieri, proiectul de lege prin care cuantumul brut al salariilor de baza, al soldelor, al indemnizatiilor de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se majoreaza cu o patrime din diferenta de salariu prevazuta de Legea salarizarii unitare 153/2017,…

- Planurile din copilarie coincid in masura infima cu realitatea intalnita "in teren" la maturitate. Concluziile unui studiu realizat in Romania.95% dintre angajatii romani spun ca lucreaza in domenii diferite de cele la care visau atunci cand erau copii, potrivit unui sondaj al platformei de…

- Rata somajului la nivel national a scazut in aprilie cu 0,07 puncte procentuale fața de luna precedenta și cu 0,59 pp fața de aceeași luna din 2021, la 2,57%, potrivit datelor facute publice vineri, 26 mai, de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Numarul total de someri…

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, ii reproseaza ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, "un blocaj total" in ce priveste licitatia pentru un sector de 40 de kilometri din Autostrada A3 Transilvania, desi s-ar fi inscris in cursa nu mai putin de 12 constructori."Blocaj total…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede introducerea in curricula scolara de liceu a cursului 'Istoria Revolutiei din 1989 si a schimbarii de regim din Romania'. Proiectul a trecut cu 215 voturi, 17 impotriva si 44 de abtineri. Legea merge la Senat in calitate de for…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, 5 aprilie, un proiect de lege care prevede ca perioada in care o persoana fizica autorizata desfasoara activitati economice va constitui vechime in munca sau in specialitate, cu conditia sa fi achitat contributiile, taxele si impozitele legale.S-au inregistrat…