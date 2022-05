Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 100 de refugiați din Ucraina, in majoritate femei și copii, sunt nevoiți sa paraseasca spațiile de cazare puse la dispoziție de Grupul Școlar Energetic din Sectorul 5 al Capitalei, pentru ca de luni incep pregatirile pentru Bacalaureat. „Avem doua camine corespunzatoare in Ilfov și ii vom…

- Un incendiu s a produs sambata, 07 mai la o cladire din strada Baia de Fier, aflata in Sectorul 3 al Capitalei. Se degaja mult fum de la nivelul acoperisului. Se actioneaza pentru stingerea incendiului si protejarea vecinatatilor., anunta ISU Bucuresti Ilfov.Suprafata afectata este de 300 mp.Se actioneaza…

- Care este orașul mare din Romania unde prețurile apartamentelor au scazut, in contextul in care toate celelalte orașe mari au inregistrat creșteri de preț. Ultimul raport al Imobiliare.ro arata ca proprietarii de apartamente din marile orașe și-au marit pretențiile in ceea ce privește prețurile apartamentelor,…

- Romanii vor trebui sa plateasca pentru masa de Paste cu 50% mai mult decat anul trecut, la unele produse inregistrandu-se aproape o dublare a pretului, a declarat presedintele Federatiei sindicale din industria alimentara - Sindalimenta, Dragos Frumosu, pentru Agerpres."Masa de Paste va fi categoric…

- Mai multe echipaje medicale au intervenit, in noaptea de sambata spre duminica, la un concert organizat in Sectorul 1 al Capitalei, unde mai multi tineri s-au calcat in picioare dupa ce o persoana a pulverizat o substanta iritanta. ISU Bucuresti Ilfov a acordat primul ajutor unui numar de noua tineri,…

- Un incendiu a izbucnit, joi, la o casa din Sectorul 6 al Capitalei, iar pompierii intervin cu sapte autospeciale cu apa si spuma pentru a impiedica focul sa se extinda la alte constructii. Pana in prezent, nu au fost semnalate victime, potrivit news.roReprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov au anuntat…

- Discursul președintelui Klaus Iohannis a fost intrerupt de un zgomot puternic, produs de avertizarea RO-ALERT. Incidentul a avut loc marți la Palatul Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis care participa la o intalnire cu presa impreuna cu președintele Poloniei, Andrzej Duda, și-a intrerupt discursul…

- Restaurantul Riviera, situat pe Șoseaua Olteniței Nr 13 din Sectorul 4 al Capitalei, a luat foc in aceasta dupa-amiaza. La fața locului s-au deplasat șase autospeciale. “Restaurantul era inchis. Incendiul s-a produs la acoperiș. Practic, a ars tot acoperișul, cam 200 de metri patrați. Inițial s-au deplasat…