Hârtia igienică este pe cale să devină un produs de lux. Prețurile mari la energie pun în pericol producția Lipsa de hartie igienica se anunța a fi urmatorul efect secundar al crizei energetice, in contextul razboiului din Ucraina. Dupa ce prețurile la energie au explodat, este de așteptat sa asistam la o penurie de articole a caror producție necesita multa energie, printre care se numara și hartia igienica. Pentru fabricarea unei tone de produse din hartie este nevoie in medie de 11,5 gigajouli de energie, potrivit experților. Iar cum prețul gazelor naturale a crescut rapid, ajungand la aproape 120 de euro pe megawatt-ora, ceea ce inseamna cel mai ridicat nivel din ultimul an, este lesne de ințeles… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

