Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei anunta ca a finalizat achizitia serviciilor de intretinere a gazonului pentru Arena Nationala, umand sa fie incheiat contractul, in valoare de aproape 100 de milioane de lei, fara TVA. Reprezentantii municipalitatii nu au precizat cine a castigat procedura de achizitie.Protocolul…

- Primaria Capitalei spune, intr-un comunicat de presa transmis joi, dupa ce a fost "acuzata ca nu ia masurile necesare pentru realizarea Centurii Capitalei", ca soseaua nu se afla in administrarea Primariei Bucuresti, ci a Ministerului Transporturilor si, in consecinta, potrivit legislatiei in vigoare,…

- Primaria București nu a avizat mitingul diasporei din 10 august, din Piața Victoriei, motivul fiind ca manifestarea incalca un articol din lege care spune ca adunarile publice trebuie sa se desfasoare in mod pasnic si civilizat, fara sa afecteze transportul in comun sau functionarea institutiilor publice. Gabriela…

- Primaria București ofera inca 5.800 de vouchere de biciclete. Este vorba acele vouchere ramase nealocate din etapa anterioara. Ele sunt acum disponibile in cadrul programului municipal “Bicicliști in București”. Bucureștenii interesați pot aplica incepand din aceasta seara, ora 18.00, prin accesarea…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a reacționat dur dupa dezvaluirile facute de Gazeta Sporturilor, despre protocolul semnat de FCSB cu Primaria București, condusa de final lui, Gabriela Firea. Becali a avut un discurs misogin, spunand ca nu discuta cu femeile despre afaceri și ca nu s-a implicat in discuțiile…

- Primaria Pitesti a intocmit documentatiile pentru atribuirea de servicii de proiectare si scrierea cererii de finantare in vederea atragerii de fonduri pentru realizarea de noi piste de biciclete si amenajarea corespunzatoare a falezei Argesului. ...

- S-a scurs aproape un an de cand Primaria Capitalei a decis sa acorde mii de vouchere pentru biciclete, timp in care conditiile de trafic nu s-au imbunatatit, dimpotriva. Pista Buzesti este "plina de capcane" periculoase, iar primaria se pregateste sa marcheze piste noi, insa la preturi uriase, greu…

- Elevii care au note bune la invațatura vor fi premiați cu bani de Primaria Capitalei. Proiectul a fost votat astazi, 14 iunie, de consilierii generali, in cadrul ședinței CGMB. Astazi a fost votat proiectul privind contribuția Municipiului București la finanțarea suplimentara, prin acordarea de granturi…