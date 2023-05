Stiri pe aceeasi tema

- Asfalt pe mai multe strazi de pamant și piatra din Apuseni. Primaria Lupșa face licitație pentru doua lucrari mari Primaria din Lupșa face licitație pentru doua lucrari de asflatare a unor drumuri importante din zona. Infrastructura din zona, in prezent la faza de drumuri de pamant sau piatra, va fi…

- Reuniunea extraordinara a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, astazi, la Calarași! Intrevederea a avut pe agenda subiecte deosebit de importante pentru viitoarele proiecte finanțate din fonduri europene, pentru Dambovița imbunatațirea rețelei de drumuri județene…

- “Cu toate ca infrastructura rutiera se afla constant pe primele locuri in topul nemulțumirilor pentru romani, autoritațile responsabile par a fi și mute și surde. Anul 2023 ar trebui sa aduca o imbunatațire la acest capitol cu cel puțin 78 km noi de autostrazi și drumuri expres. Acest obiectiv, declarat…

- Conducerea Primariei Comunei Chețani, titulara proiectului "Imbunatațirea infrastructurii rutiere in satul Hadareni, comuna Chețani, județul Mureș", anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare catre Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, fara evaluarea impactului asupra mediului…

- Un studiu recent arata ca Australia și Noua Zeelanda sunt țarile cele mai in masura sa supraviețuiasca unei ierni nucleare. Ba mai mult, pot ajuta omenirea sa renasca, dupa apocalipsa. Studiul publicat in jurnalul Analiza de Risc și citat de The Guardian arata ca Australia, Noua Zeelanda, Islanda, Insulele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza zapezii abundente si a viscolului, a fost inchis DN 67C, intre localitatile Novaci si Ranca, judetul Gorj, pe tronsonul kilometric 16 32. S a actionat pe timpul noptii cu utilaje de deszapezire, la aceasta ora precipitatiile…