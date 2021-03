Harta zonelor subacvatice aflate în pericol. Un algoritm le-a identificat Cercetatorii au cartografiat, pentru prima data, zonele marine care trebuie protejate cu prioritate la nivel global, de la regiuni de coasta pana la Antarctica. Aceste zone se afla in pericol daca nu sunt atent monitorizate. Scopul central al acestei cartografierii are multiple ramificații, cum ar fi conservarea vietii marine, lupta impotriva schimbarilor climatice si sporirea capacitatii de pescuit, potrivit unui studiu aparut in revista Nature și menționat de AFP. Echipa alcatuita din 26 de biologi marini, specialisti in protejarea mediului si economisti, a identificat, cu ajutorul unui algoritm,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

