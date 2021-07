Potrivit datelor furnizate de CNCAV, rata de vaccinare impotriva Covid-19 in Timisoara a ajuns la 33,1%. Cu o rata de vaccinare de 47,19%, comuna Dumbravita se mentine pe primul loc in tara din acest punct de vedere. Rata cea mai mica in Timis este la Pietroasa – 2,93%. Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind ... The post Harta vaccinarii mpotriva Covid-19 in judetul Timis. O treime dintre timisoreni s-au imunizat appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .