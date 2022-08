Harta unei potențiale catastrofe la centrala nucleară Zaporojie. România va fi afectată grav Rușii au realizat o harta a unui posibil dezastru nuclear la Zaporojie. Cele mai afectate state ar fi: Ucraina, Republica Moldova, Romania, Bulgaria, Belarus și Turcia. Și, evident, Rusia. Rusia a ocupat centrala din Zaporojie in martie dupa invadarea Ucrainei in 24 februarie. Centrala, situata in apropiere de linia frontului, este detinuta de trupele ruse si exploatata de angajati ucraineni. Ucraina și Rusia se acuza reciproc de atacuri asupra centralei nucleare Zaporojie, care a fost bombardata in mod repetat in ultima saptamana, ceea ce a ridicat temeri privind o catastrofa nucleara și a dus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

