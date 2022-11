Stiri pe aceeasi tema

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM a scazut și in octombrie, pentru a doua luna la rand. Prețul este la mai puțin de jumatate fața de acum doua luni și ajunge foarte aproape de nivelul de acum un an. In octombrie 2022, prețul mediu de inchidere al pieței pentru ziua urmatoare (PZU)…

- Va prezint știrile din ultimele zile. Rolls Royce prezinta primul model de mașina electrica din istoria sa și anunța ca pana in 2030 intreaga gama a firmei va fi electrica. Foxconn, cel mai mare producator din lume de electronice, dorește sa iși extinda semnificativ activitatea in materie de mașini…

- Dupa multe vești proaste in ceea ce privește facturile romanilor, Guvernul vine, in sfarșit, cu un anunț care ii va scapa pe romani de prețul facturilor. Așadar, Romania va reveni la piața reglementata cu preț fix, incepand din data de 1 ianuarie 2023.

- Desi in Romania, cei mai multi soferi sunt amendati pentru exces de viteza, Codul Rutier prevede o serie de sancțiuni și pentru cei aflati la polul opus al spectrului de viteza. Exista strazi cu limita minima de viteza, iar daca nu circuli peste acea valoare cand drumul este liber, ești pasibil de amenda.…

- Autoturismul a fost scos la vanzare cu puțin peste 2.400 de lei, adica exact valoarea facturii. Un deputat din Alba a anunțat ca dorește sa iși vanda mașina, pentru a-și putea achita factura la curent. Deputatul Daniel Gheorghe Rusu, de la Partidul Alternativa Dreapta, dorește sa vanda autoturismul…

- In contextul cresterii numarului de reclamatii inregistrate de la consumatori in ceea ce priveste modul de calculare a facturilor la energie electrica, din ultima perioada, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC a demarat deja o serie de actiuni de control, la nivelul intregii tari,…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Prețul spot la energie electrica din Romania scade continuu de cateva zile, iar azi prețurile au scazut și pe piețele din Europa. Prețul de inchidere al pieței pentru ziua urmatoare (PZU) de energie electrica de la București este, maine, de doar 1.486 de lei/MWh, potrivit datelor…