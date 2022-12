Stiri pe aceeasi tema

- Consumul national de energie electrica a scazut cu 5,7% in primele noua luni ale anului, economiile populatiei fiind de 8,1% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica.Industria a consumat mai putin cu 4,9%. In schimb, cantitatea…

- Pe autostrada A10 s-a turnat ultimul start de asfalt, la 8 ani de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor. Este vorba despre asfaltarea unei lungimi de circa 1,2 kilometri din zona alunecarii de teren de la Oiejdea, județul Alba.Sensul de circulație Teiuș - Alba Iulia a ramas inchis,…

- Liderii coalitiei de guvernare ar fi decis ca Romania sa revina la piata reglementata de energie electrica de la 1 ianuarie 2023, iar o decizie finala ar urma sa fie luata luni, 24 octombrie.De asemenea, preturile ar urma sa fie fixe pentru cel putin un an, potrivit unor surse politice citate…

- Intrarea in sistemul public de sanatate costa mult, cel puțin așa au ințeles patru absolvente ale unei școli postliceale din Romania.Ele au dat o suma mare de bani unui barbat care le-a promis ca le va angaja la un spital public din Capitala.Conform unor surse judiciare, barbatul, care…

- Poliția a documentat peste 300 de fapte de inșelaciune in cazul unor persoane din Capitala. Acestea comandau haine online, le plateau, insa in final ajungeau sa le obțina gratis.”Astazi, 12 octombrie 2022, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul…

- Membrii Asociației Pro Infrastructura au analizat ritmul de lucru pe lotul 3 al Autostrazii A0 Sud.Concluzia, la capatul filmarii tuturor celor 17,965 kilometri dintre A1 și DN6, este ca șantierul "inainteaza greu, foarte greu și deloc".Teoretic, daca sectorul investigat ar fi realizat…

- BNR a anunțat joi, 22 septembrie, un curs al dolarului de peste 5 lei. Este cea mai mare valoare inregistrata in ultimii 20 de ani, in linie cu evoluțiile de pe piața internaționala.Euro a ajuns la valoarea de 4,9412 lei, in ușoara scadere fața de ieri. Dolarul, care este considerat o moneda…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, sustine ca nu se poate impune de catre Comisia Europeana obligativitatea unui anumit consum de electricitate sau gaz de catre cetatenii europeni in perioada iernii si ca poate fi vorba cel mult de o recomandare.”Este o intentie, o dezbatere,…