- O proprietate in zona centrala a Capitalei vine cu multiple avantaje. Aceasta va fi intotdeauna valoroasa, dar este și o alegere ideala pentru cei care au un program foarte incarcat și iși doresc sa petreaca mai mult timp alaturi de familie, avand in vedere faptul ca proximitatea sa fața de punctele-cheie…

- Proprietarii parfumeriei Obsen­tum, din zona de duty free a aeropor­tului Henri Coanda, deschid un al doi­lea butic de parfumuri in centrul comer­cial Baneasa Shopping City din nordul Bucurestiului. Obsentum din Baneasa va incepe sa functioneze joia viitoare. „Noul boutique Obsentum are…

- „S-a dovedit a fi o investitie buna, o pivotare isteata. Avem deja cereri pentru evenimente pana in iunie.“ Investitia intr-un spatiu de evenimente ceva mai nonconformist fata de clasicele sali de hotel i-a atras pe multi antreprenori locali in contextul in care exista un public tot mai…

- Noile reguli, care prevad colectarea selectiva obligatorie a deseurilor, in saci de plastic, vor fi dezbatute in sedinta consilierilor generali de saptamana viitoare. Patronii restaurantelor din Centrul Istoric al Bucurestiului vor fi obligati sa predea uleiurile folosite, iar firma de salubrizare care…

- One United Properties si Auchan Romania vor demara anul acesta constructia One Floreasca City, proiectul imobiliar multifunctional pe care il dezvolta la intersectia arterelor Mircea Eliade si Calea Floreasca din zona centrala a Bucurestiului. Investitorii sunt cu precadere preocupati…

- Scolile in care se invata in trei schimburi sunt: Liceul Teoretic Hristov Botev, Liceul Teoretic Stefan Odobleja, Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez, Scoala Gimnaziala nr. 179, Scoala Gimnaziala nr. 97, Scoala Gimnaziala nr. 190 si Scoala Gimnaziala nr. 280. Pe langa faptul ca elevii au ajuns…

- Anul trecut, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a facut un nou studiu seismic prin care s-au stabilit care sunt cele mai afectate cartiere din Bucuresti in caz de cutremur