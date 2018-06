Stiri pe aceeasi tema

- Romania va avea in anii 2018 și 2019 deficite bugetare peste limita de 3% din Produsul Intern Brut acceptata in Uniunea Europeana, iar scumpirile suportate de populație la produse și servicii vor continua, a avertizat joi Comisia Europeana in Prognoza de primavara. Romania va avea in continuare un avans…

- Evolutia din ultimul deceniu a salariilor din Romania pe sectoare de activitate reflecta o transformare esentiala a pietei muncii. La nivelul intregii economii, salariul mediu a ajuns anul trecut la aproape 2.400 de lei net pe luna, fiind de 1,8 ori mai mare decat era in 2008 (de 1.300 de lei net pe…

- Angajatii din Bucuresti au incasat, in medie, cate 3.116 de lei net pe luna in 2017, in crestere cu 7% fata de anul 2016, potrivit Institutului National de Statistica. Pe urmatoarele locuri in topul zonelor cu cele mai mari salarii din 2017 se afla Cluj (unde salariul mediu net a ajuns la 2.670 de lei…

- Dupa anii ‘90, prabusirea comunismului a adus firme din Occident in Europa de Est dornice sa profite de salariile mici si, ulterior, de accesul fara tarife in UE. Dar intre timp au crescut salariile, astfel ca angajatorii trebuie sa stimuleze calificarea angajatilor, relateaza Bloomberg.

- "Datele statistice oficiale arata ca puterea de cumparare din Romania a crescut in 2017 cu 12,7%, in cazul salariilor, si cu 10,3% la pensia medie. Sunt cele mai mari cresteri de putere de cumparare in cadrul Uniunii Europene. M-ati intrebat daca sunt bani, de la 1 aprilie, sa platim salariile profesorilor.…

- Ofiterii de politie, fara functie de conducere au salariile nete intre 1.909 lei si 6.777 lei, plus sporurile si aceleasi norme de hrana si echipament. Ofiterii cu functii de conducere au salariile nete intre 2.600 si 11.000 de lei (in cazul chestorilor), la care se adauga norma de hrana de 990 lei…