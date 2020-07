Harta salariilor din România după primul val de COVID-19. Top 5 județe din care să fugi cât mai repede Primul impact al crizei generate de pandemia de coronavirus a fost resimțit in buzunarul angajaților din aproape toate județele țarii, dar unele zone au fost lovite mai puternic decat altele. S-au produs schimbari surprinzatoare in clasamentul salariilor pe județe, fața de sfarșitul anului trecut. Salariile nete au scazut cel mai dramatic in prima luna de criza COVID-19 in județele Arad (pierdere de 10,9% intr-o singura luna), Satu-Mare (scadere de 10,4%), Bistrița-Nasaud (minus de 8,7%), Cluj (8%) și Maramureș (6,4%), potrivit unei analize Money.ro . Alte județe care au raportat o pierdere serioasa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

