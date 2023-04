Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Popular European (PPE) si al grupului europarlamentar omonim, Manfred Weber, a cauzat reactii puternice la Madrid si Bruxelles dupa ce a pus sub semnul intrebarii viitoarea presedintie spaniola a Consiliului Uniunii Europene pe fondul dezacordurilor interne in

- Wizz Air renunta la ruta Craiova-Billund, operata de pe Aeroportul International Craiova. Chiar daca destinatia din Danemarca fusese recent introdusa, in luna decembrie, se pare ca nu a avut cautarea la care se astepta Wizz Air.Pe site-ul companiei aeriene apare faptul ca ultimul zbor de la Craiova…

- Dupa aproape doi ani de „opozitie hotarata si sustinuta” din partea vecinilor aflați la sud de Dunare, Romania ia fața Bulgariei. Ce a caștigat țara noastra la Bruxelles. Anunțul a fost facut de Ionut Diaconeasa, consilier al Directiei Generale pentru Afaceri Europene si Relatii Internationale din Ministerul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in Gorj, Oltenia, la o adancime de 11,1 km.Cutremurul s-a produs la 107.8km NV de Craiova, 109.7km SV de Sibiu, 143.4km V de Pitesti, 161.2km SE de Timisoara, 180.3km SE de Arad, 184.2km S de Cluj-Napoca, 204.2km V de…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si-a reiterat marti apelul catre Turcia si Ungaria de a accepta aderarea Suediei si a Finlandei la Alianta Nord-Atlantica, transmite DPA, informeaza AGERPRES . ”Acum este momentul pentru a ratifica si a intampina ca membri deplini atat Finlanda, cat si Suedia”,…

- Inca din anul 2022, conducerea instituției de control fiscal a statului roman a anunțat derularea unor proceduri de control in dreptul contribuabililor. In ultima perioada de timp, numarul controalelor desfașurate de inspectori in cazul persoanelor fizice a crescut semnificativ. ANAF a pus ochii pe…

- Cu 82 de ani in urma, Ministerul ungar de ocupație a publicat, la scurt timp dupa pronunțarea sentinței de arbitraj de la Viena (30 August 1940), Ordonanța cu numarul 1440 din 1941. Prin intermediul acestui act normativ, in Transilvania de Nord, ocupata de Ungaria horthysta prin Dictatul de la Viena,…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a prezentat intr-un interviu acordat AGERPRES, miercuri seara, la Bruxelles, scenariile pentru evoluția razboiului din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…