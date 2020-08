Stiri pe aceeasi tema

- Capitala ramane orașul cu cele mai multe cazuri de COVID inregistrate in 24 de ore. La bilanțul de azi au fost confirmate 221 de noi infectari. Alte județe cu cifre ridicate sunt Argeș, Prahova, Dambovița și Bacau. La polul opus se afla satu Mare, unde a fost raportat un singur caz in ultima zi.Romania…

- Capitala ramane orașul cu cele mai multe cazuri de COVID inregistrate in 24 de ore. La bilanțul de azi au fost confirmate 199 de noi infectari. Alte județe cu cifre ridicate sunt Prahova, Argeș și Dambovița. La polul opus se afla Giurgiu, unde nu au fost raportate noi cazuri.Romania a inregistrat in…

- Purtarea maștii de protecție in spațiile publice deschise a devenit obligatorie in mai multe județe din Romania, dupa ce bilanțul noilor cazuri de coronavirus a crescut ingrijorator de la o zi la alta. Fiecare Comitet Județean de Urgența decide cand și unde va institui aceasta masura, la propunerea…

- Ziarul Unirea RECORD de șomeri in Romania, din cauza restricțiilor anti-Covid. Aproape 900.000 de job-uri au ,,disparut“ Economia locala a pierdut mai mult de 7.200 de locuri de munca zilnic de la debutul starii de urgenta si pana pe 15 iulie. Vin date absolut alarmante privind numarul oamenilor care…

- Peste 40% din totalul cazurilor de COVID-19 inregistrate in Romania in ultima saptamana au fost in București și in județele Argeș, Brașov, Galați și Prahova, potrivit raportului INSP. Din totalul celor decedați, 94% aveau și alte boli asociate, informeaza Mediafax.Citește și: Daniel Ghița…

- Aceasta testare va arata gradul de imunitate al oamenilor Sursa articolului: A inceput testarea naționala anti-COVID-19 in Romania! Care sunt primele județele vizate Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Europarlamentarul Siegfried Muresan spune, dupa atacul premierului Republicii Moldova la adresa României, ca spera ca ca autoritatile de la Chisinau sa nu fie un obstacol în dorinta autoritatilor de la Bucuresti de a-i ajuta pe românii basarabeni. Declarațiile premierului moldovean…

- 394 de cetateni romani si 20 de cetateni straini, membri de familie ai acestora, care lucrau in calitate de personal navigant pe mai multe vase de croaziera, in zona Americii de Nord si a Caraibelor, au revenit, vineri, in Romania, anunța MAE intr-un comunicat. Romanii nu au putut reveni pana acum in…