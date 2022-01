Harta puterii în partide în 2022. Marile mize interne în noul an 2021 a fost marcat de eșecul guvernarii coaliției de dreapta girata și pastorita de președintele Klaus Iohannis. În 2022 principalele partide politice trebuie sa livreze electoratului politici și teme coerente pentru a redeveni credibile. Dupa pierderea funcției de premier, președinte PNL, Florin Cîțu și-a pierdut și autoritatea în partid, iar 2022 ar putea un an greu pentru acesta care ar putea aduce noi alegeri interne la șefia PNL. De partea cealalta, social-democrații intrați la guvernare mizeaza pe vidul de autoritate din PNL și se concentreaza sa-și mențina ascendentul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

