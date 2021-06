Stiri pe aceeasi tema

- „De la 4,6-4,7 lei litrul de combustibil in timpul guvernarii „ciumei roșii” s-a ajuns la 6,00 lei in timpul sanatoasei guvernari galbene…”, a comentat deputatul Bogdan Ivan. Tanarul politician a transmis un mesaj deputatului Robert Sighiartau. „Domnule deputat Robert Sighiartau, romanii va mulțumesc…

- Scaderea puterii de cumparare a romanilor, rezultata din majorarile substantiale de pret din primele luni ale acestui an, nu a putut fi acoperita de cresterea aproape insesizabila a salariului minim brut la nivelul tarii, astfel schimbandu-se si intentiile de consum, arata o analiza a ESSA.

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna aprilie pana la 2%, de la 1,7% in luna martie, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Ungaria (5,2%) Polonia (5,1%), Luxemburg (3,3%), Cehia (3,1%), Suedia (2,8%) si Romania (2,7%), arata datele publicate, miercuri, de Eurostat,…

- Premierul Florin Citu a anunțat, vineri, ca salariul mediu nominal crește semnificativ, la fel ca și puterea de cumparare a romanilor. “Vești excelente pentru toți romanii! Salariul mediu nominal CREȘTE semnificativ. Puterea de cumparare a romanilor CREȘTE semnificativ. Pregatim economia pentru perioada…

- Gabriela Firea a lansat o noua acuzatie catre parlamentarii puterii despre care afirma ca "refuza o cercetare transparenta a datelor despre pandemie". "Ce ilegalitați protejeaza? Nu cumva se tem ca grozaviile care ar putea ieși la iveala ii vor face pe ro

- Romania a avut in 2020 cele mai mici venituri, ca pondere in PIB, din Uniunea Europeana, de doar 33%. Desi taxele in Romania sunt mai mari ca in Bulgaria, informeaza Mediafax.ro. Bulgaria este o tara mai saraca decat Romania, dar strange la buget mai multi bani decat Romania. Veniturile…

- ​Revista americana Forbes a inclus și 3 români pe lista europeana a tinerilor care se evidențiaza ca lideri în anumite domenii, Forbes 30 Under 30 Europe 2021. Ediția europeana a listei Forbes reunște 300 de tineri cu vârste sub 30 de ani, care activeaza în 10 domenii, ca tehnologie,…

- Romanii care s-au inscris pe listele de așteptare pentru vaccinul anti COVID-19, dar vor sa se imunizeze la alt centru, unde se administreaza un alt vaccin, iși pierd locul și sunt inscriși la noul centru dupa ultima persoana aflata deja pe lista. ”Din data de 25 martie, cu suportul Serviciului de…