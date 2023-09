Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unei reuniuni a Consiliului pentru Dezvoltare Strategica și Proiecte Naționale din 22 august, Vladimir Putin a decis sa impartașeasca veștile bune: „In ciuda, sincer vorbind, a previziunilor pesimiste care au fost și inca mai sunt facute de unii experți, in primul rand, desigur, experți occidentali,…

- Banca Centrala Europeana recunoaște ca tranziția catre o economie net zero va veni cu costuri majore pentru gospodarii, firme și banci.Cu toate acestea, BCE recomada accelerarea tranziției verzi in Uniunea Europeana, susținand ca o tranziție mai rapida va reduce consecințele negative.In…

- 61% din populația ocupata se declara ingrijorata cu privire la impactul masurilor guvernamentale asupra veniturilor personale și puterii de cumparare, fiind preocupata și de stabilitatea economica a țarii. Dintre masurile anunțate, o majoritate semnificativa de peste 65% dintre respondenți considera…

- Mai mult de jumatate dintre angajați sunt foarte ingrijorați de scaderea veniturilor și a puterii de cumparare in contextul masurilor fiscale propuse de Guvern Mai mult de jumatate dintre angajați sunt foarte ingrijorați de scaderea veniturilor și a puterii de cumparare in contextul masurilor fiscale…

- Consilierii județeni au aprobat zilele trecute contractarea de la Ministerul Finantelor a unui imprumut din venituri din privatizare in valoare de 15.000.000 lei, cu o maturitate de 5 ani. Contractarea imprumutului se face pentru proiectul „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor…

- Societatea Aquatim are in desfașurare mai multe proiecte finanțate din fonduri europene. Odata finalizate, acestea permit locuitorilor unde au fost realizate sa se conecteze in noile rețele. Beneficiarii sunt așteptați la sediile locale Aquatim pentru semnarea contractelor. „Banii europeni ne permit…

- 43% dintre romani nu-și permit sa manance carne sau peste, macar o data la doua zile. Cel mai recent raport Eurostat plaseaza țara noastra pe locul doi pe harta saraciei in Uniunea Europeana. Pe primul loc se afla Bulgaria. La nivelul Uniunii Europene, doar 8.

- Un studiu care a luat in considerare 131 de țari a identificat cele mai convenabile 15 țari in care sa locuiești la varsta pensionarii. Romania este pe locul 8. Analiza a fost efectuata de GOBankingRates folosind Numbeo, o baza de date de prețuri online, pentru a identifica cele 15 țari care sunt cele…