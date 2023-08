Stiri pe aceeasi tema

- Locuintele din Romania, printre cele mai accesibile din Europa. Care sunt orasele cu cele mai mari preturi. STUDIU Romania se afla pe locul al treilea in topul tarilor europene cu cele mai ieftine locuinte. Pe acest segment, Austria este cea mai scumpa tara europeana. Pretul mediu pentru o locuinta…

- Cu un Codrut Dinu impresionant in primele patru meciuri, echipa nationala a Romaniei s-a calificat intre cele mai bune opt formatii ale FIBA U16 European Championship, Division B, ce se desfasoara, in aceste zile, la Pitesti! „Tricolorii” au castigat toate cele patru confruntari si, implicit, Grupa…

- Europa nu scapa de canicula! Este cod roșu in Italia, Serbia și Ungaria si cod portocaliu in Spania, Grecia, Austria și Elveția. Apa Marii Mediterane a ajuns la 31 de grade in zona Italiei iar valorile sunt cu 5-6 grade peste normalul perioadei. Arșița din Grecia a determinat autoritațile sa inchida…

- CSS - CSM Targoviște va trimite 5 sportivi la Campionatul Balcanic de Judo U13, de la Sibiu, care se va disputa in perioada 16-18 iunie 2023. Cei care vor reprezenta Romania la aceasta competiție, din partea clubului, sunt: Banu Anca (F, 28 kg), Rizon Darius (M, 30kg), Pechea Marius (M, 42 kg), Cirstina…

- Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatii, va fi acționat in judecata de secretarul general al Aparatului Președintelui, Andrei Spinu, dupa ce primul l-a acuzat pe fostul vicepremier ca ar fi artizanul unor scheme dubioase de procurare a gazelor naturale pentru Republica Moldova. Usatii ar avea intenția,…

- Acțiune spectaculoasa a EUROPOL, care a desființat Clanul Balcanilor de Vest, arestand 37 de membri care faceau trafic de arme, de droguri dar și infracțiuni extrem de violente in Europa. Inculpații au fost prinși in urma unor descinderi in Croația, Germania, Slovenia, Italia, Belgia și Țarile de Jos,…

- Aceasta retea infractionala a fost implicata in trafic de droguri si arme pe scara larga in Europa, a declarat agentia europeana pentru combaterea criminalitatii."Un total de 37 de suspecti au fost arestati in timpul anchetei, iar liderul bandei, un cetatean din Bosnia si Hertegovina considerat o tinta…