Harta politică a României după alegeri. În 20 de județe AUR a obținut mai multe voturi decât USR PLUS Harta politica a Romaniei dupa alegeri. In 20 de județe AUR a obținut mai multe voturi decat USR PLUS Alegerile cu cea mai mica prezența din istoria post-decembrista seamana incertitudine si nasc discutii aprinse. Desi a iesit pe primul loc, PSD nu poate guverna singur si cel putin deocamdata nici nu prea are cu cine se alia. De cealaltă parte, PNL şi USR-PLUS au obţinut scoruri mai mici decât se aşteptau, şi au nevoie de UDMR. Pe fondul absenteismului, în Parlament va intra o formaţiune nouă şi controversată - Alianţa pentru Unirea… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

