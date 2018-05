Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 32.542 locuri de munca, in data de 15 mai 2018. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Situatia…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 31.841 locuri de munca, in data de 11 mai 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 5.484, Prahova…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 32.035 locuri de munca, in data de 10 mai 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 5.491, Prahova…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 28.525 locuri de munca, in data de 18 aprilie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 5.984,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 22.747 locuri de munca, in data de 4 aprilie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 5.710, Prahova…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 20.897 locuri de munca, in data de 3 aprilie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 4.657; Prahova…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 27.032 locuri de munca, in data de 21 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.862,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.354 locuri de munca, in data de 20 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.529, Prahova…