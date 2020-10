HARTA| Patru localități trec în scenariul galben, în urma incidenței crescute. Situația epidemiologică a județului Alba Ziarul Unirea HARTA| Patru localitați trec in scenariul galben, in urma incidenței crescute. Situația epidemiologica a județului Alba HARTA| Patru localitați trec in scenariul galben, in urma incidenței crescute. Situația epidemiologica a județului Alba Directia De Sanatate Publica Alba a transmis astazi, 28 octombrie, situația cazurilor noi și a incidenței cazurilor de COVID-19, in ultimele 14 zile. In urma creșterii incidenței, patru localitați au ajuns peste pragul de... HARTA| Patru localitați trec in scenariul galben, in urma incidenței crescute. Situația epidemiologica a județului Alba Ziarul… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol: ziarulunirea.ro

