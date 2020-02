Harta masinilor vechi din Romania. In ce judete sunt cele mai multe rable

Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut au intrat in parcul auto 606.000 de mașini, dintre care 444.000 au fost mașini second-hand din import, iar varsta medie a acestora din urma a fost de 11,2 ani, fața de 11,4 ani in 2018, arata o analiza APIA. Vechimea medie a tuturor autoturismelor nou-intrate in parcul auto, deci și a celor…

- Capitala este zona zero atunci cand vine vorba despre piata muncii – atat pentru candidati, cat si pentru angajatori. Aici sunt cele mai multe si cele mai mari companii din Romania, dar si cea mai consistenta baza de candidati.

- Canabisul continua sa fie cel mai consumat drog din Romania, cu o prevalenta a consumului de-a lungul vietii de de 5,8%, iar pe locul doi in acest top se afla noile substante psihoactive (NSP), cu un procent de 2,5%, potrivit datelor centralizate de Agenția Antidrog, anunța MEDIAFAX.Agentia…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat ,miercuri, ca Guvernul nu exclude introducerea posibilitații ca angajații sa opteze pentru a lucra pâna la vârsta de 70 de ani, însa susține ca România nu este pregatita pentru acest lucru. "În momentul de fața nu cred…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare de ninsori si viscol, valabila la nivelul intregii tari de vineri pana duminica. 17 judete ale tarii vor intra sub avertizare cod galben de ninsori puternice si viscol, informeaza Digi24.ro.

- Doar cinci județe din Romania au fost caștigate de candidatul PSD la prezidențiale, Viorica Dancila, cu scoruri intre 50 și 60 de procente.De cealalta parte, președintele in funcție Klaus Iohannis, susținut de PNL, a caștigat 22 de județe cu cifre de peste 60% și 14 județe cu scoruri intre 50 și 60%.…

- PSD mai controleaza doar opt judete din tara, in timp ce in trei e cot la cot cu PNL. Pe de alta parte, candidatura lui Iohannis i-a facut pe liberali sa castige fara emotii 28 de judete, plus Capitala si diaspora.