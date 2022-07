Harta lui Medvedev: Cea mai mare parte a Ucrainei aparține Rusiei, iar altele mai mici – Poloniei și României Ucraina se pregateste sa creasca exporturile de energie catre Uniunea Europeana, a anunțat miercuri președintele Volodimir Zelenski. Numai ca miercuri, forțele ruse au capturat a doua cea mai mare centrala electrica din țara vecina, aflata in apropiere de Bahmut, regiunea Donețk. Este doar “un mic avantaj tactic al rușilor”, spune insa unul dintre consilierii lui Zelenski. In aceasta zona au cazut rachete aproape fara incetare in ultimele zile, iar rușii par a schimba tactica in zona. Oficialii ucraineni susțin ca Moscova urmeaza sa faca o “redistribuire masiva” a trupelor, in trei regiuni din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Forțele ucrainene care au atacat podul strategic Antonivski de pe raul Nipru, aflat in regiunea Herson ocupata de ruși. Al doilea oraș ca marime din Ucraina, Harkov, a fost vizat de un atac cu rachete rusești. Rusia a pierdut aproape 40.

- Razboiul din Ucraina s-ar putea indrepta catre cea mai sangeroasa faza de pana acum, potrivit unor inalți oficiali ucraineni și analiști occidentali, care spun ca o contraofensiva, despre care s-a vorbit indelung, a forțelor de la Kiev va avea ca rezultat o „batalie uriașa”, in timp ce rușii și-au construit…

- Activ pe rețelele de socializare, fostul președinte al Federației Ruse, Dmitri Medvedev a scris: „O singura intrebare: cine a spus ca Ucraina va mai exista pe harta lumii peste doi ani?” Medvedev este in prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, dar și prieten și aliat al lui Vladimir…

- Viceprim-ministrul guvernului din Crimeea, Georgi Muradov, a declarat ca Ucraina a pierdut pentru totdeauna accesul la Marea Azov dupa ofensiva rusa din sudul țarii, informeaza agenția RIA Novosti, citata de The Guardian . „Marea Azov este pierduta pentru totdeauna de Ucraina. Porturile din regiunile…

- Un tren plin cu cadavre ale militarilor ruși morți in Ucraina a fost lasat in urma de trupele lui Putin care s-au retras din regiunea Kievului, pe care nu au reușit sa o cucereasca. Un colonel ucrainean a spus ca Moscova a refuzat sa-și revendice propriii morți, asta in condițiile in care Ucraina susține…

- Știrea zilei vine azi pe cale inversa decat de obicei. Daca cel mai adesea Kievul acuza Moscova de crime impotriva umanitații, acum, Moscova lanseaza acuzații serioase impotriva Kievului. Potrivit Rusiei, Ucraina a inființat, ajutata de SUA, laboratoare de cercetare științifica, unde sunt folosiți bolnavi…

- „Din punct de vedere strategic, Rusia a demonstrat ca iși continua strategiile specifice seccolului tecut, iar, deși teritorial este doar in Ucraina, razboiul s-a internaționalizat, fara ca țarile care sprijina Ucraina sa fie direct implicate in razboi, asta deși nu s-a facut nicio declarație de razboi.„Operațiunea…

- Forțele ruse nu pot concura in materie de armament cu cele ale Kievului, a declarat un colonel rus in retragere, la o dezbatere chiar la unul dintre principalele canale TV de stat. Rusia a suferit pierderi mari in Ucraina și nici macar mobilizarea generala nu ar fi de ajutor, a afirmat fostul colonel…