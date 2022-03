Președintele bielorus Alexandr Lukașenko le-a prezentat marți generalilor sai o harta care prezinta direcții de atac asupra Ucrainei care este divizata in 4 parți, aceasta aratand și mișcari de trupe in direcția Transnistriei. Imaginile video inregistrate la Consiliul de Securitate al Belarusului care s-a intrunit marți au fost publicate pe canalul de Telegram al președinției bieloruse și preluate de mai mulți corespondenți ai presei internaționale. Belarus’s Alexander Lukashenko has an invasion map of Ukraine on hand pic.twitter.com/bDY6jPnGIu — Samuel Ramani (@SamRamani2) March 1, 2022 …