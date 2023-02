RETIM Ecologic Service a amplasat in Timisoara recipiente verzi sub forma de clopot, special destinate colectarii sticlelor si borcanelor, albe sau colorate (NU STICLA SPARTA DE LA GEAMURI). Aceste containere au fost amplasate in locuri cu trafic ridicat din cartierele orasului, in apropierea supermarket-urilor sau in statiile importante ale mijloacelor de transport in comun. Ele sunt destinate colectarii exclusive a ambalajelor din sticla. In aceste „clopote” verzi nu sunt colectate PET-uri, „sticle de plastic” asa cum sunt acestea cunoscute in vorbirea curenta, hartie sau orice alte deseuri.…