HARTA INTERCTIVĂ a temperaturilor. Vreme neobișnuită la început de iulie Luna lui Cuptor incepe cu vreme neobisnut de rece in aproape toata tara. Maximele se vor incadra intre 17 grade in nord si in depresiuni si cel mult 26 de grade Celsius prin regiunile sudice. Ploile se vor retrage in zona Moldovei si la munte, iar altitudini de peste 1800, cu precadere in Carpatii Meridionali isi vor face aparitia si cativa fulgi de zapada. Perioada urmatoare va aduce o ameliorare semnificativa a vremii. Temperaturile vor creste usor de la o zi de la alta, astfel ca spre mijlocul saptamanii se vor inregistra valori termice de 29-30 de grade Celsius in sud si sud-vest.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

