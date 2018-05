Stiri pe aceeasi tema

- Trenurile romanești au o viteza medie comerciala de aproximativ 45 km/h, iar porțiunile unde acestea trec de 100 km/h sunt rare. Intre București și Constanța trenurile ating 160 km/h, intre Campina și București se apropie de 140 km/h, iar cateva trenuri de test au rulat, extrem de rar, cu peste 200…

- IPJ Mehedinti anunta ca au inceput inscrierile pentru examenul de admitere la cele peste 230 de locuri de la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” din București și la cele peste 1.500 de locuri de la școlile de agenți de poliție din Campina și Cluj. Cererile de inscriere a candidatilor pentru concursul…

- ”ALDE Cluj a numit o noua conducere la organizația din Dej”, este anunțul facut, in urma cu puțin timp, de biroul de presa ALDE Cluj. , anunța biroul de presa ALDE Cluj. Articolul ALDE Dej are un nou președinte! Un om de afaceri preia filiala apare prima data in Dej24.ro .

- Pianistul Horia Mihail pleaca din nou la drum intr-un turneu national extraordinar. In perioada 9 aprilie – 7 mai va sustine 18 recitaluri in 17 orașe din țara. Pianul calator ediția a opta marcheaza 100 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia, prilej cu care Horia Mihail a pregatit o serie de piese…

- Momente emotionante pentru politistii Inspectoratului de Politie Judetean Alba, vineri, 23 martie 2018, cu ocazia festivitatilor organizate pentru sarbatorirea ZILEI POLITIEI ROMANE. In prezenta Inaltpreasfintitului Parinte Irineu Pop, arhiepiscop de Alba Iulia si a oficialitatilor judetene, la sediul…

- Datele INS sunt crude: doar unu din opt locuitori are un loc de munca in judetul Giurgiu, pe cand in Bucuresti rata de angajare (efectivul total de salariati raportat la intreaga populatie din judet) este de 54%, fata de media nationala de 25%, arata datele pentru 2017 centralizate de ZF pe baza informatiilor…

- Rechizitoriul intocmit de procurori DIICOT Alba Iulia, prin care a fost trimisa in judecata gruparea formata din 15 persoane din zona municipiului Blaj, acuzati de proxenetism si spalare de bani, indica obtinerea de catre inculpati, in urma comiterii infractiunilor, a unor sume de 2.395.988 de lei,…

- Trupa lui Dica o domina pe CFR in duelul fazelor fixe: a marcat cele mai multe goluri si a incasat cele mai putine din astfel de momente ale jocului. CFR are aura unei echipe imbatabile la fazele fixe, insa in duelul cu principala rivala la titlu pierde aceasta confruntare. Cifrele din sezonul actual…