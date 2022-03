Stiri pe aceeasi tema

- Harta interactiva pentru refugiați FOTO: Mihaela Buculei. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Autoritatile din România au pus la dispozitie o harta interactiva pentru refugiati, pe care pot fi identificate culoare de tranzit catre punctele de frontiera. Aplicatia…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a realizat o lista a adaposturilor de protecție civila din toata țara. In plus, a fost lansata și o harta interactiva a acestora. Conform IGSU, la nivel național exista 4.538 de spații in care oamenii ar putea sa se adaposteasca in caz de nevoie, conform…

- „Ordonanta de urgenta ce contine cele 4 proiecte de sprijin pentru companiile romanesti, IMMProd, Rural INVEST, Garant Construct si INNOVATION, a plecat de la Finante pentru avizare interministeriala si va ajunge rapid pe masa Guvernului. Ambitia noastra este ca, in martie, aceste proiecte strategice…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat sambata ca in Romania nu se poate crea un fond de despagubire a persoanelor care au efecte adverse in urma administrarii medicamentelor anti-COVID, pe modelul pe care Pfizer l-a propus, deoarece nu este adaptat legislatiei romanesti si legislatiei…

- Statul pregatește cadrul legal pentru înființarea de banci de dezvoltare în România, în condițiile în care Planul Național de Redresare și Reziliența prevede o serie de finanțari intermediate de o astfel de banca de dezvoltare, pentru firmele mici și mijlocii (IMM) și startup-uri.…

- Produsele romanesti au crescut vizibil in topul preferintelor clientilor, respectiv cu 30% fata de anii precedenti, atat datorita constientizarii cumparatorilor, cat si imbunatatirii calitatii si a modului de ambalare a acestora. Preferința romanilor intervievati la raft pentru produsele romanesti a…

- Reporter: Ce cuvant ar descrie cel mai bine anul 2021? Florin Jianu: ”Combativitate” poate descrie anul 2021, combativitate din partea antreprenorilor, din partea noastra, a reprezentantilor intreprinderilor mici si mijlocii. Un an 2021 in care incertitudinile au fost combatute de antreprenori de cele…

- Un ONG timisorean si peste 60 de elevi au lucrat impreuna la o modalitate de a recupera evenimentele lui Decembrie 1989 chiar de la cei care le-au trait. reMIND MAPPING 89 este o harta interactiva cu fotografii si filmulete, dar mai ales cu interviuri de la timisorenii care au asistat la caderea comunismului…