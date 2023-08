Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20% dintre romanii testați in cadrul unui proiect pilot derulat in farmacii au risc mare sau foarte mare de a dezvolta diabet zaharat in urmatorii 10 ani. Este primul proiect pilot de evaluare a riscului de diabet zaharat derulat in farmaciile din Romania, potrivit Hotnews. Dintre cei evaluați…

- Doar in acest an au parasit Statistica circa 35 de salariați foarte buni din cauza salariilor mici, iar plecarile vor continua daca Ordonanța pregatita de Guvern cu masuri fiscale va intra in vigoare, a spus Dan Iliescu, președintele Sindicatului intr-o discuție cu HotNews.

- ​Interdicția care se aplica in prezent privind folosirea aromelor pentru țigarete și pentru tutunul de rulat se va plica și produselor care folosesc tutun incalzit, potrivit unei ordonanțe de urgența adoptata de guvern in ședința de joi, relateaza Hotnews.Potrivit noilor reglementari, vor fi interzise…

- Importurile Germaniei din Rusia s-au prabușit cu 92,6% fața de anul trecut, arata ultimele date publicate de Oficiul Federal de Statistica al Germaniei (Destatis), citate de Interfax și Hotnews.

- Cetațenii din Republica Moldova sunt mai fericiți decat rușii sau ucrainenii, dar mai nefericiți decat romanii. Potrivit Raportului Mondial al Fericirii, Republica Moldova se afla pe loc 63 din țarile cu cei mai fericiți oameni. Romania se afla pe locul 24, Rusia se afla pe locul 70, iar Ucraina se…

- In primul an de dupa Revolutie aveam un divort la fiecare 6 casatorii incheiate. In 2019 raportul scazuse la 4, apoi in pandemie am avut un divort la 3,5 casatorii, iar in 2022 raportul dintre divorturi si casatorii a urcat la 5,1, potrivit datelor publicate in aceste zile de Statistica. Printre motivele…

- Cluj Napoca, București și Brașov sunt orașele cele mai scumpe din țara, iar cele cu costul vieții cel mai redus sunt Reșița, Alexandria și Vaslui, potrivit unei analize HotNews, bazate pe prețurile produselor alimentare și a prețului pe metru patrat al apartamentelor. Seturile de date privind alimentele…

- Atunci cand masoara scumpirile, Institutul Național de Statistica ia in calcul o serie de marfuri și servicii Statistica masurand de asemenea și cat de mult conteaza fiecare pentru bugetul nostru. In ultimii 10 ani, perioada pe care HotNews a cercetat-o, aceste schimbari au fost majore, confirmand ca…