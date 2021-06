HARTA INTERACTIVĂ - Câți oameni s-au vaccinat chiar în orașul tău - Verifică informațiile aici Autoritațile au publicat informațiile cu numarul de vaccinați din fiecare unitate administrativ teritoriala din țara și procentul de vaccinare in fiecare dintre orașe. Datele au fost centralizate de catre o echipa de voluntari și acum puteți verifica in cadrul unei harți interactive cați oameni s-au vaccinat chiar in orașul vostru.Pentru a verifica datele puteți intra AICI sau puteți da click pe harta de mai jos din articol: Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

