Harta interactiva: Cat au costat luminitele de Sarbatori din toata tara. Firea a fentat sistemul de achizitii publice cu 12 milioane de lei

USR a facut un calcul si o harta interactiva care arata cat costa anul acesta iluminatul festiv si focurile de artificii de Revelion, platite de primarii.



"Este al treilea an in care colegul nostru Florin Pop realizeaza o harta interactiva cu toate licitatiile si achizitiile directe din sistemul SICAP. Lipsesc unele, cum ar fi cele 12 milioane platite de doamna Firea prin una dintre companiile municipale, evitand astfel sistemul de achizitii publice", atrage atentia pe Facebook USR.



Asa se face ca s-a ajuns la 41 de milioane de lei + 12 milioane de lei in Capitala.



