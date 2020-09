HARTĂ INTERACTIVĂ Alegeri locale 2020: Prezența la ultimele două rânduri de alageri, pe județe și în Capitală Alegerile locale în România, deși poate cele mai importante ca influența directa în viața cetațenilor, nu au fost neaparat de-a lungul timpului printre tipurile de alegeri care sa produca o prezența foarte ridicata în rândul votanților din țara. În urma cu patru ani prezența naționala a fost de sub 50%, cu un minim îngrijorator în Capitala de abia 33,3%. În 2012 însa, prezența la locale în țara a sarit de 56%, iar în Capitala, când în duel direct erau Oprescu și Prigoana, prezența a fost de peste 44%.



