Reprezentanții Primariei Brașov au anunțat ca brașovenii, care locuiesc la bloc, vor avea la dispoziție, pana la sfarșitul saptamanii, o harta interactiva a ecoinsulelor din municipiu, potrivit radiomures.ro. Harta va fi postata pe siteul Primariei Brașov și ii va ajuta pe brașoveni sa recicleze corect deșeurile, hartie, plastic și sticla. ,,Pentru ca s-a constatat ca exista situații in care acele pubele de colectare, nu sunt toate trei, ori nu sunt amplasate in locația in care ar trebui sa fie și ce este și mai important, este faptul ca mulți cetațeni sesizeaza ca nu știu care sunt locațiile…