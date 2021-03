HARTA interactivă a centrelor de vaccinare. Nu sunt locuri disponibile, dar se poate vedea numărul persoanelor înscrise Comitetul de coordonare a vaccinarii si STS au lansat harta interactiva a centrelor de vaccinare, astfel incat orice persoana interesata poate vedea in platforma ce vaccin este folosit la fiecare centru, cate locuri sunt disponibile si cate persoane sunt inscrise pe listele de asteptare. Harta este disponibila pe site-ul oficial, https://vaccinare-covid.gov.ro/platforma-programare. Harta este interactiva si fiecare […] The post HARTA interactiva a centrelor de vaccinare. Nu sunt locuri disponibile, dar se poate vedea numarul persoanelor inscrise appeared first on Știri online, ultimele știri,… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O harta interactiva a centrelor de vaccinare, pe tipuri de vaccin, a devenit activa, joi, pe platforma de programare pentru vaccinarea impotriva COVID.Comitetul de coordonare a vaccinarii anunța ca a devansat implementarea acestei funcționalitați in platforma de programare. Astfel, la acest moment,…

- O harta interactiva a centrelor de vaccinare, pe tipuri de vaccin, a devenit activa, joi, pe platforma de programare pentru vaccinarea impotriva COVID.Comitetul de coordonare a vaccinarii anunța ca a devansat implementarea acestei funcționalitați in platforma de programare. Astfel, la acest moment,…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii si STS au lansat harta interactiva a centrelor de vaccinare, pe tipuri de vaccin, astfel incat orice persoana interesta poate vedea in platforma de vaccinare ce vaccin este folosit la fiecare centru, cate locuri sunt disponibile si cate persoane sunt pe listele de…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii si STS au lansat harta interactiva a centrelor de vaccinare, pe tipuri de vaccin, astfel incat orice persoana interesta poate vedea in platforma de vaccinare ce vaccin este folosit la fiecare centru, cate locuri sunt disponibile si catepersoane sunt pe listele de…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii si STS au lansat harta interactiva a centrelor de vaccinare, pe tipuri de vaccin, astfel incat orice persoana interesta poate vedea in platforma de vaccinare ce vaccin este folosit la fiecare centru, cate locuri sunt disponibile si catepersoane sunt pe listele…

- Comitetul pentru vaccinare anunța, intr-un comunicat de presa, ca a fost implementata opțiunea pe platforma de vaccinare de a afișa tipul de vaccin din fiecare centru de vaccinare. Harta cuprinde toate centrele de vaccinare active in platforma, tipul vaccinului administrat in acestea, numarul locurilor…

- Județul Timiș are cele mai multe locuri disponibile pentru vaccinare, urmat de Iași și Suceava, respectiv 20.000 de locuri dupa situația de luni, 8 martie. La polul opus este Ilfov, care are puțin peste 700 de locuri disponibile.

- In acesata dimineața s-a dat startul pentru programari in platforma și pentru cel de-al treilea vaccin impotriva Covid-19, AstraZeneca. Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca din 10 februarie se deschide posibilitatea de programare in platforma pentru…