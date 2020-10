Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența din Cluj a decis marți sa inchida școlile și gradinițele din Florești și Tritenii de Jos, dupa ce rata de infectare cu COVID-19 in cele doua comune a trecut de 3/1.000 de locui

- De astazi Bucureștiul este in scenariul roșu, iar acum alte doua orașe din Romania au aplicat aceleași masuri și restricții pentru intreaga regiune! Masca este obligatorie pe strada, iar cursurile școlare se vor face online!

- Pandemia de coronavirus a creat probleme imense pentru Romania. Din cauza cresterii numarului cazurilor de Covid-19, Nelu Tataru a vorbit despre obligativitatea mastii de protectie in spatiile deschise. Chiar daca masca de protectie s-a impus in zonele cele mai afectate de coronavirus, Nelu…

- In total, pana in acest moment, Romania a ajuns la 152.403 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). De asemenea, 5.358 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat, iar 116.628 de pacienți au fost declarați vindecați. Cea mai afectata de COVID este Capitala,…

- Romania a depașit astazi numarul total de 85.833 de cazuri de Covid-19 de la debutul pandemiei. 1.365 de cazuri noi au fost confirmate in ultimele 24 de ore, din cele 24.043 de teste efectuate. Capitala ramane in continuare locul cu cele mai multe...

- Decizia a fost luata dupa ce numarul persoanelor infectate cu COVID 19 din Capitala a crescut constant in ultima luna. Capitala a inregistrat, pana in prezent, 6.208 de cazuri de Covid-19, 120 doar in ultimele 24 de ore. In cadrul ședinței CMSU s-a decis ca masca de protecție sa devina obligatorie…

- De noaptea trecuta mastile au devenit obligatorii si in aer liber in judetul Arges. Si nu este singura regula noua. Politistii din judet au iesit pe strada inca de la miezul noptii pentru a se asigura ca masurile anuntate acum doua zile sunt respectate.

- Avand in vedere numarul mare de infectari cu coronavirus s-a inregistrat deja primul județ din Romania in care masca de protecție devine obligatorie și pe strada! Iata cand intra decizia autoritaților in vigoare!