Harta europeană a țărilor cu risc epidemic este colorată majoritar în roșu Saptesprezece tari, printre care si Romania, din totalul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, si Marea Britanie, sunt marcate cu rosu pe noua harta europeana de risc epidemic pentru COVID-19 publicata joi de Centrul european pentru prevenirea si controlul bolilor (ECDC). Pe aceasta harta promisa marti la Luxemburg pentru o mai buna armonizare a recomandarilor de calatorie, doar trei tari din UE sau din Spatiul Economic European (Norvegia, Finlanda si Grecia) sunt in mare parte marcate in verde, in timp ce cinci tari (Italia, Cipru, Estonia, Lituania si Letonia) sunt in principal marcate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

