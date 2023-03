Farmaciile din Romania ar putea ramane fara vitamina C injectabila, dupa ce cel mai mare furnizor din țara a fost prins in timp ce produce și droguri in același timp. Fabrica din voluntari a fost inchisa de anchetatori. Anchetatorii au desfașurat acțiuni specifice de prindere a faptuitorilor, dupa ce in mai multe state membre UE au ajuns pachete cu droguri din Romania, sub pretextul ca drogurile sunt vitamina C. Fabrica de medicamente se afla pe o strada din Voluntari și este poziționata chiar intre blocuri. Anchetatorii au depistat aproape 100 de transporturi care au ieșit pe poarta fabricii…