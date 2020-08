Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele statistici de la Institutul National de Sanatate Publica, Iasul, ca numar de infectii cu SARS COV2, se situeaza pe locul 10 la nivel national, de la inceputul crizei COVID si pana acum fiind confirmate 1.609 persoane. Dintre acestea, 1.377 au fost externate, 23 parasind unitatile medicale…

- Romanii par a merge in vacanta pe litoral cu gandul de a scapa de restrictii, desi numarul cazurilor noi de infectare cu SARS-CoV-2 este in crestere continua. Autoritatile vor analiza instituirea obligativitatii portului mastii de protectie in spatiile aglomerate aflate in aer liber, la urmatoarea sedinta…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 23 iulie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 18 cazuri de infectare cu COVID-19. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 643 persoane confirmate pozitiv, 447 persoane vindecate și 29 decese. Miercuri, in…

- Autoritațile din Prahova au anunțat ca, in județ, au fost testate pozitiv inca 35 de persoane, de la ultima raportare, iar in același interval au survenit și doua decese noi la pacienți testați pozitiv. Cel mai recent caz a fost inregistrat acum cateva ore. O situația alarmanta este cea a secțiilor…

- Au fost inregistrate alte 698 noi cazuri de imbolnavire Pana astazi, 11 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 32.079 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.613 au fost externate, dintre care 21.414 de pacienți vindecați…

- La nivel național, pana sambata, 20 iunie, au fost confirmate 23.730 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.735 au fost declarate vindecate și externate, iar 1.500 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.La…

- Nelu Tataru, ministrul sanatații, a spus ca dupa ce vom ieși din prima faza a epidemiei, va face o evaluare și a activitații INSP și a Centrului pentru Boli Transmisibile și a fiecarei direcții de asistența medicala din Ministerul Sanatații.

- Miercuri, in Franta, au fost confirmate 145.746 de cazuri de Covid-19, dintre care 191 in cursul ultimelor 24 de ore, anunța news.ro.Pe masura ce restrictiile se relaxeaza progresiv, epidemia este inca activa. Citește și: A trecut un an de la condamnarea fostului lider PSD! Cand ar…