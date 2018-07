Harta dezastrului la BAC: licee din Sălaj cu ZERO absolvenți promovați Un record pe cat de trist, pe atat de ingrijorator, s-a inregistrat in cateva unitați de invațamant din județul Salaj, prin aceea ca nici macar un elev inscris la examenul maturitații din acest an, nu a promovat. Pe langa aceasta constatare dezamagitoare, județul nostru se situeaza pe ultimul loc din regiunile de centru și nord-vest in privința promovabilitații. De exemplu, intre județul Salaj și județul Cluj (locul I pe țara ca procent de promovați), diferența este de 20 de procente in ceea ce privește rata de promovabilitate. Totodata, Salajul este… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

