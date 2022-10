Forțele ucrainene avanseaza in est și in sud, forțand trupele rusești sa se retraga rapid pe ambele fronturi. Lucru confirmat miercuri seara și de ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, care a declarat ca soldații sai “continua sa avanseze” in ofensiva de toamna, noteaza The Guardian . In tot acest timp, președintele rus Vladimir Putin spune ca situația militara se va “stabiliza” in teritoriile ucrainene pe care spune ca le-a anexat, deși nu le controleaza. Președintele Volodimir Zelenski a declarat ca armata ucraineana a facut progrese majore și rapide impotriva forțelor rusești…