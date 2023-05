Articolul din aceasta saptamana reprezinta o contributie la diseminarea/ popularizarea datelor referitoare la geografia omuciderilor din Romania rurala. Rezultatele cercetarilor stiintifice nu trebuie sa ramana doar in volumele colective realizate cu prilejul unor conferinte sau in paginile jurnalelor academice oricat de prestigioasa ar fi indexarea acestora si/sau factorul de impact. In perioada 24-25 mai a.c., la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuzaˮ s-a desfasurat a IX-a editie a Conferintei Internationale pentru cadrele didactice Provocari si strategii in ordinea si siguranta publica,…