Stiri pe aceeasi tema

- In majoritatea regiunilor sunt in vigoare avertizari de cod roșu de canicula. De asemenea, prognoza pentru inceputul saptamanii viitoare nu aduce o racire semnificativa a vremii. Iata cum ne protejam de canicula. Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), sambata și duminica sunt in vigoare…

- Administrația Naționala de Meteorologie a extins avertizarea cod galben de canicula pentru județul Suceava și pentru ziua de joi, 11 iulie. Valul de caldura se va menține in cea mai mare parte a Moldovei, zona litoralului și local in Transilvania și Maramureș. Temperaturile maxime vor fi de 33…37 de…

- Canicula va domina aproape toata țara marți, 9 iulie, potrivit avertizarii Administrației Naționale de Meteorologie. Codul galben de canicula a fost declarat pentru majoritatea județelor, local in sudul țarii vor fi pana la 39 de grade, iar valul de caldura va continua intensificarea și extinderea.…

- Meteorologii prevad ca va avea loc o perioada de canicula in majoritatea regiunilor țarii pana la sfarșitul saptamanii viitoare. Duminica, se emite cod galben pentru Crișana, Banat, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, iar numarul județelor aflate sub avertizare va crește incepand de luni. Temperaturile…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de cod galben de val de caldura, canicula, disconfort termic ridicat, pentru astazi. Valul de caldura se va extinde in toata țara. Temperaturile maxime se vor situa in general intre 32 și 35 de grade și local va fi canicula in: nordul Crișanei,…

- Meteorologii au emis marți, 11 iunie, o avertizare cod galben de vijelii ce vizeaza jumatate din țara, pana diseara. In același timp, sunt in vigoare doua alerte cod portocaliu și galben de canicula, care vizeaza zeci de județe din Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, pana maine dimineața, 11 iunie.Primul…

- Meteorologii au emis cod galben de fenomene extreme, valabil duminica, in intervalul 12.00-23.00, in 12 județe din nord-estul țarii. In aceste zone, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata, fiind așteptate vijelii, caderi de grindina și averse torențiale.Astfel, conform Administrației Naționale…

- Meteorologii avertizeaza ca sfarșitul de saptamana aduce temperaturi caniculare, dar nu scapam nici de furtuni. Izolat, se vor semnala vijelii, iar valorile termice vor fi in creștere. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a avertizat, la Digi 24, ca maximele vor…