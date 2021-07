Meteorologii anunța instabilitate atmosferica, ploi, vijelii, descarcari electrice și posibila grindina in aproape toate regiunile in urmatoarele zile. Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi avertizari de vreme rea. Jumatate din țara se va afla sub cod portocaliu de ploi abundente și furtuni incepand de joi